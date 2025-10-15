국수본, ‘강압수사’ 의혹 전북경찰청 소속 경찰 3명 경징계 요구

익산 간판 정비 사업 비리 수사 관련

국수본, 경감 등 3명 징계 요청

전북경찰, 11월 중 징계위 개최 예정

징계 권한이 있는 전북경찰청은 조만간 징계위원회를 열어 구체적인 처분 수위를 결정할 예정이다. 징계위는 이르면 11월 중 열릴 것으로 전해졌다.