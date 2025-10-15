경북대-한국기초과학지원연구원 연구·교류 MOU
경북대학교는 한국기초과학지원연구원(이하 KBSI)과 15일 경북대 본관 제1회의실에서 신소재, 인공지능(AI), 첨단바이오 분야의 우수 인력 교류와 연구 자원 공동 활용을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 연구 인프라와 인적 자원을 기반으로 공동연구를 활성화하고 인적·물적 교류와 연구 네트워크를 확대하기 위해 마련됐다.
앞으로 연구개발 협력을 위한 인적·물적 정보 교류, 신소재·AI·첨단바이오 연구 분야에서 공동연구를 통한 연구과제 수주와 인프라 공동 활용, 과학기술 전문 인력 양성을 위한 현장실습·교육 기회 제공, 공동 세미나·심포지엄·학술회의 개최 등에 협력할 예정이다.
허영우 경북대 총장은 “경북대는 연구중심 종합대학으로의 체질 개선을 꾸준히 추진하고 있으며 이번 협약은 그 일환으로 연구 협력의 폭을 확장하는 계기가 될 것”이라며 “양 기관이 보유한 연구 인프라와 인재를 적극적으로 연계해 미래 신산업을 선도할 공동연구 성과를 창출하고 차세대 과학기술 인재 양성의 기반을 공고히 할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
