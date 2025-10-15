[속보] 위성락 “캄보디아서 검거된 韓국민 60여명…주말까지 송환 노력”
위성락 국가안보실장이 “캄보디아 (수사당국) 단속에 의해 검거된 한국 국적 범죄혐의자 60여명을 조속히 송환하는 데 우선순위를 두고 있다”며 “이번 주말까지 송환이 이뤄지도록 노력해보려 한다”고 15일 밝혔다.
위 실장은 이날 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 이번 사태에 대한 정부 대응 방향을 설명하며 이렇게 말했다.
현재 캄보디아엔 보이스피싱 등 범죄 관련 조직들에 한국인들이 다수 감금돼 있다. 동시에 일부 한국인은 이 조직들의 범죄 행위에 연루됐단 이유로 현지 수사당국에 구금된 상황이다.
범죄조직에 억류된 국민의 경우 구출까지 변수가 많은 만큼 일단 캄보디아 정부가 신병을 확보한 국민 송환부터 서두르겠단 것이다.
위 실장은 “캄보디아 스캠 산업엔 다양한 국적을 가진 20만명가량이 종사하고 있는 것으로 알려져 있다. 여기서 전 세계를 대상으로 한 온라인 스캠 범죄가 이뤄지는 것”이라며 “한국인의 경우 1000명 남짓 속해 있는 것으로 보고 있다”고 말했다.
위 실장은 이어 “최근 캄보디아 당국 단속으로 수천 명이 검거됐다. 1000명 이상이 중국인”이라며 “한국인은 68명이었다가 일부 줄어 63명이 검거 상태라고 한다”고 부연했다.
그러면서 “이들 송환을 위해 항공편 등을 준비하고 있다. 정부가 목표로 하는 것은 가급적 이번 주 내에, 조금 늦어질 수는 있겠으나 주말까지는 (송환을) 해보려 한다”고 강조했다.
다만 캄보디아 당국과 절차적인 협의가 얼마나 빠르게 진전되느냐 등 변수는 남아 있다.
위 실장은 ‘한국 정부가 캄보디아 정부 반체제 인사 송환 요구를 거부하면서 양국 협력이 어려움을 겪는 것 아니냐’는 질문엔 “그렇지 않다”고 답했다.
위 실장은 “캄보디아 정부 역시 검거한 한국 국민에 대해선 (한국 정부에) 넘기겠다는, 출국시키겠다는 입장”이라고 말했다.
위 실장은 “캄보디아가 다른 목적을 갖고서 우리와의 협조를 회피하지는 않는다. 캄보디아 국가 자체나 국민에 대해 불필요하게 부정적 인식을 갖는 일은 멈췄으면 좋겠다”며 당부했다.
위 실장은 양국 정부가 합의한 경찰 등 수사당국이 참여하는 ‘스캠 합동대응 태스크포스(TF) 구성을 두고는 “캄보디아 측 20명에 한국 측 4명으로 팀을 이뤄 집중 작업을 할 예정으로, 향후 더 많은 범죄혐의자를 검거할 수 있을 것”이라고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사