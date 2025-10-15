시사 전체기사

[속보] 1명 사망·1명 심정지…SUV, 당진대전고속도로 공사현장 덮쳐

입력:2025-10-15 14:34
수정:2025-10-15 14:35
공유하기
글자 크기 조정

[속보] 공주 당진대전고속도로 SUV가 공사현장 덮쳐…1명 사망·1명 심정지

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美·英이 때린 캄보디아 범죄조직 ‘프린스 그룹’…천즈 회장은 누구
‘토허구역 전면 확대’ 사전 교감?…서울시 “전날 유선 통보, 반대 의사 전해”
카카오 ‘롤백 불가’ 해명…“친구탭 원상복구, 연내 이행 약속”
중년 남성에게 ‘졸피뎀 술’ 먹이고 거액 빼돌린 여성 2명 구속
“이러니 퇴사하지” ‘억대 수입 유튜버’ 4000명 넘어
캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부”
‘5선’ 이상민 전 의원 별세
캄보디아 간 한국인 80명 생사 확인 안돼
국민일보 신문구독