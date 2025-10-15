시공사 ‘하늘의 별따기’…6조원대 대한방직 부지 개발, 연내 착공 분수령

6조원 규모 ‘전주 대한방직 부지 복합개발’ 착공 임박

470m 관광타워·3500세대 주거단지 조성 계획

PF 위축·시공사 참여 난항 등 건설 경기 불확실성이 최대 변수

전주 관광타워 복합개발사업 투시도. 자광 제공.

한때 멈춰 있던 공장지대가 6조원대 규모의 초대형 복합개발사업으로 탈바꿈을 앞두고 있다. 연내 착공을 목표로 한 이 사업은 도심 재편의 분수령이 될 전망이다.