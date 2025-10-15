충남대 ‘세계 상위 2% 연구자’ 49명 선정

미국 스탠퍼드대와 출판사 엘스비어가 공동 발표한 ‘전 세계 상위 2% 연구자’에서 총 49명의 연구자가 선정됐다.

특히 석학교수 조은경(의과대학)을 비롯해 정혜광(약학대학), 이영석·박원호·김종훈·정슬(공과대학), 손영구(자연과학대학) 교수 등 7명은 미생물학 독성학 고분자공학 전기전자공학 산업공학 재료과학 등의 분야에서 전 세계 상위 1% 연구자로 선정됐다.

국가 전략분야 및 지역산업 분야에 연구역량을 집중해 학제 간 융합연구를 활성화하고, 출연연과 연계하며 지역 산업 기반 혁신 생태계를 구축하겠다”고 말했다.