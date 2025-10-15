시사 전체기사

이상민 국민의힘 대전시당위원장 별세…향년 67세

입력:2025-10-15 13:42
이상민 국민의힘 대전시당위원장. 연합뉴스

국민의힘 이상민(67) 대전시당위원장이 별세했다.

15일 대전소방본부 등에 따르면 오전 9시33분쯤 대전 유성구 한 아파트에서 “마비 증세의 환자가 있다”는 119 신고가 접수됐다.

119구급대가 현장에 도착했을 당시 이 위원장은 심정지 상태였던 것으로 알려졌다.
응급처치를 받으며 병원으로 옮겨졌지만 사망 판정을 받았다.

1958년생인 이 위원장은 대전 출신으로 충남대 법학과를 졸업하고 제34회 사법시험에 합격해 변호사로 활동했다. 2004년 대전 유성구에서 국회의원으로 당선한 뒤 17~21대 5선 국회의원을 지냈다.

지난해에는 더불어민주당을 탈당해 국민의힘에 입당했으며 같은 해 대전시당위원장으로 선출됐다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

