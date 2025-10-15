킨텍스 ‘2025 디지털 퓨처쇼’ 사전등록 진행

올해로 6회차를 맞는 ‘디지털 퓨처쇼’는 AI, 로보틱스, XR, 메타버스 등 디지털 미래 기술과 융복합 콘텐츠가 한자리에 모이는 비즈니스 플랫폼으로 경기도가 주최하고 킨텍스가 주관한다.

이를 통해 산업 주요 기관과 전문가들이 상호 기술 트렌드와 비즈니스 전략을 공유하게 되며 1대1 매칭 상담회 등의 프로그램은 수출 및 구매, 투자와 같은 실질적인 성과 창출에도 기여한다.

이번 행사는 사전 등록 시 누구나 무료로 입장이 가능하며 10월 31일까지 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 단, 현장 등록 시 입장료는 1만원이다.

이번 전시회에서는 다양한 기술들과 체험형 콘텐츠를 선보이며,

같은 기간 디지털 테크 산업의 혁신 전략과 최신 기술을 다루는 ‘디지털 미디어 테크쇼’가 함께 열린다. 이 행사에서는 인공지능 기반 디지털 콘텐츠 생성부터 강화·확장, 유통, 가치화에 이르기까지 200개 기업의 첨단 디지털 솔루션이 전시될 예정이다.

이재율 킨텍스 대표이사는 “이번 행사는 AI와 로봇 기술이 융합된 미래 산업의 방향을 한눈에 볼 수 있는 장으로 새로운 기술을 경험하면서 실질적 비즈니스 기회를 얻을 수 있을 것”이라며 “혁신기술 산업의 글로벌 교류를 촉진하는 전시 플랫폼으로 발전시켜 나가는데 더욱 노력할 것”이라고 밝혔다.