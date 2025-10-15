LG전자 베스트샵 일산본점, 새단장 가전 세일 행사
LG전자 베스트샵 일산본점이 새단장을 기념해 오는 31일까지 앙코르 오픈 기념 가전 세일 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.
LG전자 베스트샵 일산본점은 ‘웨딩 가전 성지’라는 콘셉트로 인정받아, 전국 8대 혼수 웨딩 가전의 성지 지점으로 선정되는 등 예비 신혼부부들의 관심과 사랑을 받은 바 있다.
이번 새단장 앙코르 오픈 행사를 통해 혼수 고객 뿐만 아니라 2025년 신규 입주 고객, 이사 고객 등 다양한 고객층에게 최적화된 맞춤형 상담 서비스와 전시 공간을 선보인다.
특히 프리미엄 명장 매니저들의 1대1 맞춤 매칭 컨설팅을 통해 좀더 전문적인 상담 제공과 고객의 예산 및 라이프스타일을 고려한 맞춤형 컨설팅, 예비 부부의 라이프 스타일에 맞춘 웨딩 맞춤형 서비스까지 제공하는 것이 특징이다.
새단장 앙코르 오픈 혜택도 다양하다. 전 제품 특별할인, 전국민 10% 가전 환급 행사, 혼수가전 및 이사·입주가전 특별 혜택, 아이폰 17 런칭 기념 혜택, 금액대별 더블 사은품 및 가전의 성지 지점만의 특별 추가 혜택까지 제공된다.
에너지 소비효율 1등급 가전 환급 혜택과 매장만의 특별 프로모션을 받을 수 있는 중복 혜택도 가능하다. 전국민 환급 행사는 에너지 소비효율 1등급 가전을 구매하면 10% 환급을 받을 수 있는 혜택으로, 최대 30만원까지 가능하다.
업체 관계자는 “경기북부 중심으로 양평, 일산동구, 일산서구, 파주시, 김포시, 강서구 등 많은 고객 인기가 확인된다”며 “이번 새단장 앙코르 오픈을 기념해 다양한 고객을 위한 파격적인 혜택을 제공한다”고 말했다.
한편, LG전자 베스트샵 가전 세일 행사 관련 더 자세한 사항 및 변경사항은 매장 문의를 통해서 확인할 수 있다.
