‘특경법 배임 혐의’ 이상직 전 의원 항소심도 징역 2년

광주고법 전주재판부, 특정경제범죄법 적용해 징역 2년 선고

전환사채 23억7000만원 손해 인정…1심과 같은 형량 유지

속행 공판 출석해 질의 응답하는 이상직 의원. 출처 뉴시스.

이 전 의원은 1심에서도 징역 2년을 선고받았다. 항소심 재판부는 일부 법리 판단에서 1심과 달랐지만, 형량은 동일하게 유지했다.

재판부는 “이 전 의원이 항소심에서 대부분의 범행을 인정하고, 코로나19 팬데믹 등 외부 요인으로 재정난이 가중된 점은 유리한 정상”이라면서도 “이스타항공에 상당한 손해를 끼치고 수사 과정에서 비협조적인 태도를 보인 점은 불리한 정상