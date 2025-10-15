시사 전체기사

홍성군, 리모델링 빈집 무상 임대…28일까지 입주자 모집

입력:2025-10-15 11:30
공유하기
글자 크기 조정
충남 홍성군 갈산면의 리모델링한 빈집. 홍성군 제공

충남 홍성군은 오는 28일까지 리모델링한 빈집 입주자를 모집한다고 15일 밝혔다.

군은 리모델링한 갈산면 운곡리 한 빈집을 저소득층, 청년, 신혼부부, 귀농·귀촌인, 장애인, 외국인 근로자 등에게 무상으로 임대할 예정이다.

입주자는 보증금과 임대료 없이 기본 2년, 최대 4년까지 거주할 수 있다. 자세한 입주 조건과 주택 현황은 홍성군청 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

군은 앞으로 홍성읍 오관리와 결성면 용호리, 장곡면 신풍리, 홍동면 효학리의 빈집도 리모델링해 무상임대할 계획이다.

군 관계자는 “장기간 활용되지 않은 빈집을 리모델링해 주민들이 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 마련하고 있다”며 “주거 안정과 정주 여건 향상은 물론 지역사회 활력 제고에도 기여할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“서울 전역·경기도 12개 지역, 토지거래허가구역 지정”
“이러니 퇴사하지” ‘억대 수입 유튜버’ 4000명 넘어
캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부”
‘5선’ 이상민 전 의원 별세
캄보디아 간 한국인 80명 생사 확인 안돼
은퇴 후 소득절벽 불안해… 작년 연금저축 넣은돈 10조 늘어
홍명보호, 2대 0 파라과이 제압…브라질전 악몽 씻었다
‘주간 아파트값 통계 폐지’… 부동산 광풍 속 거센 논쟁
국민일보 신문구독