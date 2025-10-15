시사 전체기사

‘이제 가을같네’ 푸른하늘 만끽하는 시민들

입력:2025-10-15 11:15
공유하기
글자 크기 조정

서울 전역이 맑은 날씨를 보이고 있는 15일 서울 용산구 N서울타워에서 나들이객들이 푸른 하늘을 감상하고 있다.



윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“서울 전역·경기도 12개 지역, 토지거래허가구역 지정”
“이러니 퇴사하지” ‘억대 수입 유튜버’ 4000명 넘어
캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부”
‘5선’ 이상민 전 의원 별세
캄보디아 간 한국인 80명 생사 확인 안돼
은퇴 후 소득절벽 불안해… 작년 연금저축 넣은돈 10조 늘어
홍명보호, 2대 0 파라과이 제압…브라질전 악몽 씻었다
‘주간 아파트값 통계 폐지’… 부동산 광풍 속 거센 논쟁
국민일보 신문구독