2025 울산공업축제 국제 교류 보폭 확대
8개국 13개 도시 106명 방문
4개 도시와 도시 간 공동사업 추진
2025 울산공업축제가 국제 관광·문화 교류행사로 확대된다.
울산시는 해외자매·우호도시 대표단이 ‘2025 울산공업축제’ 참가를 위해 18일까지 4일간 울산을 방문한다고 15일 밝혔다.
대표단은 일본 하기시·니가타시·구마모토시·시모노세키시, 중국 창춘시·우시시, 미국 휴스턴시, 체코 모라비아실레지아주, 튀르키예 코자엘리시, 미얀마 만달레이, 베트남 칸호아, 우즈베키스탄 페르가나주 등 8개국 13개 도시 106명으로 구성됐다.
이는 지난해(3개국 7개 도시 76명)에 비해 대폭 확대된 규모로 울산공업축제가 국제 교류의 장으로 자리매김하고 있음을 보여준다.
대표단은 이날 입국해 울산시가 주최하는 환영 연회(리셉션)에 참석한 후, 16일 저녁 태화강국가정원 남구 둔치에서 열리는 ‘공업축제 개막식’을 관람한다.
개막식에서는 튀르키예 코자엘리시 군악대의 특별공연이 펼쳐져 축제의 개막 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 예정이다.
16일에는 울산시와 우즈베키스탄 페르가나주 간 자매도시 협약 체결식이 열려 새로운 국제협력 연결망(네트워크)을 구축한다.
이번 협약을 통해 산업·교육·문화 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고 양 도시 간 실질적인 협력관계를 강화해 나갈 계획이다.
울산시는 방문 기간 동안 시장급 4개 도시와의 일대일 회담을 비롯해 도시 간 협력 강화 및 공동사업 추진 방안을 논의할 예정이다.
대표단은 울산의 대표 산업현장인 현대자동차 울산공장, HD현대중공업, 그리고 태화강 국가정원, 대왕암공원, 장생포고래문화특구 등 도시의 주요 산업 및 관광 명소도 시찰한다.
특히 울산시는 이번 방문을 계기로 지난 7월 세계유산으로 등재된 반구천의 암각화와 오는 2028년 개최 예정인 울산국제정원박람회 등 울산의 역사·문화·생태자원을 해외 도시 대표단에 적극 홍보할 계획이다.
김두겸 울산시장은 “먼 길을 마다하지 않고 울산을 찾아주신 해외자매·우호도시 대표단 여러분을 진심으로 환영한다”며 “이를 계기로 각 도시 간 교류와 협력이 더욱 확대되기를 기대한다”고 말했다.
한편 울산시는 현재 15개국 23개 도시와 자매·우호협력 관계를 맺고 있으며, 산업, 문화, 환경, 청소년 등 다양한 분야에서 지속적인 교류를 이어오고 있다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
