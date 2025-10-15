“밴쿠버의 스탠리파크처럼”부산 해운대 달맞이공원 조성

정영선 작가 참여 명품 공원으로 조성



전체 면적 3만 3427㎡ 규모 2028년 준공

전체 면적은 3만 3427㎡ 규모로, 공연과 체험 등 문화 프로그램을 즐길 수 있는 ‘달빛 마당’, 부산의 정원문화를 담은 ‘달맞이 정원 마을’, 명상과 웰니스 공간인 ‘달맞이 명상 쉼터’ 등이 마련된다.