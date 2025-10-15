천안 유관순파크골프장 재개장… 잔디 덧파종 마쳐
충남 천안도시공사는 유관순파크골프장의 잔디 덧파종 작업을 마치고 15일 재개장했다고 밝혔다.
도시공사는 여름철 고온으로 약해진 잔디의 밀도를 높이고, 손상된 부분을 보강하기 위해 덧파종 작업을 진행해 왔다.
겨울철 기온이 낮아지면 갈변하는 한국 잔디의 특성을 보완하기 위해 추위에 강한 잔디 종자를 덧파종해 한겨울에도 푸른 잔디를 유지할 수 있도록 했다.
도시공사는 재개장 이후에도 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 정기적인 잔디 관리와 시설 점검을 추진할 방침이다.
신광호 천안도시공사장은 “이용객 여러분의 협조 덕분에 작업을 무사히 마칠 수 있었다”며 “앞으로도 쾌적하고 안전한 이용 환경 조성을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
백석동에 있는 유관순파크골프장은 총 4개 코스, 36홀 규모의 파크골프장으로, 쓰레기 매립지를 활용해 조성됐다.
