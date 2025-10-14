박진만 삼성 감독 “오늘은 후라도가 날 살렸다…한화 마운드 공략할 것”
플레이오프(PO·5전 3승제) 진출을 확정한 박진만 삼성 라이온즈 감독이 “부침을 겪었던 후라도가 좋은 활약으로 나와 팀을 모두 살렸다”고 소감을 전했다.
삼성은 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 4차전에서 SSG 랜더스를 5대 2로 꺾었다. 시리즈 전적 3승 1패를 거두며 2년 연속 PO 무대에 오르게 됐다.
박진만 감독은 8회 결승 투런포를 터트린 르윈 디아즈에 대해 “문학에서 좋았던 컨디션이 대구에서 잠시 떨어졌으나 홈런왕답게 결정적인 한 방을 보여줬다”며 “PO에서도 좋은 활약을 기대한다”고 말했다.
아쉬운 장면도 되짚었다. 2-0으로 앞선 8회 김태훈과 이승현이 연이어 마운드에 올랐으나 1점씩 허용하며 동점을 내줬다. 박 감독은 “김태훈이 먼저 하위타선을 막아주고, 상위타선에 배찬승을 투입할 계획이었다”며 “첫 타자부터 출루를 허용하며 어려움을 겪었고, 뒤이어 이승현을 투입하는 과정에서 아쉬움이 남는다”고 자평했다.
그럼에도 이날 경기에선 박 감독의 전략이 여럿 적중했다. 허리 부상으로 빠진 김영웅을 대신해 5번 타자 중책을 맡은 이재현은 8회 디아즈에 이어 솔로포를 터트리며 백투백 홈런을 완성했다. 박 감독은 “2점 차와 3점 차는 크다. 이재현의 홈런 덕분에 좋은 분위기를 이어갈 수 있었다”고 만족감을 드러냈다.
8회 초 동점 상황에선 젊은 투수들을 과감히 기용해 급한 불을 껐다. 박 감독은 “무사 주자 3루 상황에서 구위로 압박할 수 있는 투수가 필요하다고 판단했다”며 “삼진 능력을 가지고 있는 배찬승과 이호성이 역전을 허용하지 않으며 승리의 발판을 마련했다”고 했다. 베테랑 불펜 김재윤을 두고선 “가을 무대에서 완벽한 투구를 이어가고 있다. PO에서도 경기 후반을 믿고 맡길 수 있을 것 같다”고 평가했다.
이제 시선은 PO로 향한다. 박 감독은 “선발진이 탄탄한 한화의 마운드를 무너뜨리기 위해 많은 준비를 할 것”이라며 “1, 2차전엔 최원태와 가라비토를 내세울 계획이다. 투구수가 많았던 원태인과 후라도는 충분한 휴식을 준 뒤 내보낼 것”이라고 구상을 밝혔다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
