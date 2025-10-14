인구 52만 작은 섬나라의 기적…카보데베르, 월드컵 첫 본선 진출

카보베르데 선수들이 14일(한국시간) 2026 북중미 월드컵 본선 진출을 확정지은 뒤 기뻐하고 있다. AP뉴시스

카보베르데가 월드컵 본선에 진출한 건 사상 처음이다.

카메룬(5승4무1패, 승점 19점)의 우세가 예상됐다.

하지만 지난달 카보베르데는 모두의 예상을 뒤엎고 카메룬을 1대 0으로 제압하며 선두를 내달렸다. 역대 전적에서 5무 3패로 밀렸지만 끈끈한 조직력으로 마침내 1승을 추가했다.

2002년 한·일 월드컵부터 본선 진출을 꿈꿔온 카보베르데는 꾸준히 저력을 키워왔다.

최근엔 카보베르데 출신 부모를 둔

2000년 182위에 머물렀던 FIFA 랭킹은 현재 70위로 올라섰다. 인구 14억명에 달하는 중국(94위)보다도 높다.