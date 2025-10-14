시사 전체기사

[속보] 롯데마트 오산물류센터서 암모니아 누출…당국 대응

입력:2025-10-14 16:48
수정:2025-10-14 17:01
공유하기
글자 크기 조정
사고 현장의 모습. 경기도소방재난본부 제공.

14일 오후 3시35분쯤 경기 오산시 롯데마트 오산 물류센터에서 암모니아 가스가 누출되는 사고가 발생했다. 이 사고로 작업자 4명이 어지럼증을 호소해 안정을 취하고 있다.

신고를 받은 경찰과 소방당국은 건물 내 작업자들을 모두 대피시킨 뒤 내부 환기 작업을 하고 있다.

사고 당시 현장에서는 냉매 보관 탱크의 밸브를 교체하는 작업이 진행 중이었으며, 이 과정에서 냉매 용도로 쓰이는 암모니아 가스가 일부 누출된 것으로 파악됐다.

오산시는 이날 오후 4시28분쯤 재난 문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.

경찰은 현장 환기 조치를 마치는 대로 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
780
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“이게 뭐지”… 성산일출봉 해변 쓰레기 자루에 66만명분 茶 마약
“가짜입니다” 李 대통령이 직접 투자 권유하는 AI 영상 주의보
“제발 캄보디아 오지마, 한국인 몸값 제일 비싸” 한인선교사의 당부
배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의”
李대통령 “부동산 가격 과대평가…일본처럼 될 가능성 높아”
금·은값 쭉쭉 오른다…금 4100달러 뚫고, 은파동 고점 돌파
[단독] 이화영 전 변호인 “김현지와 소통은 사실”
자기 구하려 온 구급대원에 칼부림…만취 50대 현행범 체포
국민일보 신문구독