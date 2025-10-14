‘파죽지세’옥태훈, ‘레전드’ 최상호 기록에 도전한다…한 시즌 4승 사냥 나서

16일 서원밸리 개최 더채리티클래식 출격

내년 PGA투어 입성 성공한 이승택도 출전

문도엽 시즌 3승·조우영 대회 2연패 출사표

오는 16일부터 나흘간 경기도 파주 서원밸리CC에서 열리는 KPGA투어 더채리티클래식에서 시즌 4승에 도전하는 옥태훈. KPGA

오는 16일부터 나흘간 경기도 파주 서원밸리CC에서 열리는 KPGA투어 더채리티클래식에 출전하는 이승택. 그는 콘페리투어 포인트 13위로 내년 PGA투어 입성에 성공했다. KPGA

오는 16일부터 나흘간 경기도 파주 서원밸리CC에서 열리는 KPGA투어 더채리티클래식의 사실상 호스트 역할을 담당한 박상현. 그는 시즌 2승에 도전한다. KPGA

오는 16일부터 나흘간 경기도 파주 서원밸리CC에서 열리는 KPGA투어 더채리티클래식 타이틀 방어에 나서는 조우영.KPGA

콘페리투어 시즌을 마무리하고 귀국해 올해 처음으로 KPGA 투어 대회에 출전하는 이승택은 “오랜만에 국내 팬들 앞에서 경기하게 됐다. 큰 응원을 보내주셨던 만큼 최고의 경기력으로 보답하겠다”고 각오를 다졌다.