“캄보디아 여행경보 검토…정부대응팀 파견”
대통령실이 캄보디아에서 감금·살인 등 강력 범죄가 잇따르자 오는 15일 정부 합동 대응팀을 파견하고 여행경보 격상을 검토하기로 했다.
이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 제45회 국무회의에서 캄보디아 사건에 대한 강력한 해결 의지를 표명했다고 김남준 대변인이 전했다.
이 대통령은 “무엇보다 피해자들에 대한 보호와 사건 연루자들의 국내 송환이 신속히 이뤄져야 한다”며 “국민 안전을 확보할 수 있는 모든 방안과 지원을 최대한 즉시 동원하라”고 지시했다.
비공개회의에서는 캄보디아 취업 사기·감금 피해에 대한 외교부와 법무부, 경찰청의 대응현황 및 조치 계획 보고가 이뤄진 것으로 알려졌다.
외교부는 오는 15일 현지에 외교부 2차관을 단장으로 경찰청과 국정원 등이 참여하는 ‘정부 합동 대응팀’을 파견한다. 또 추가 피해 예방을 위해 캄보디아 주요 범죄 지역에 대한 여행경보 격상을 검토하기로 했다.
대통령실은 “캄보디아의 협조를 견인하기 위한 가능한 모든 외교적 노력을 기울이는 한편 캄보디아 대사관 경찰 주재관 증원을 비롯한 인력 보강 등 대사관 대응역량을 강화해 나갈 예정”이라며 “국내에서도 해외 취업 광고 모니터링, 가담자 처벌, 경각심 제고를 위한 홍보 강화 등을 추진할 계획”이라고 설명했다.
