‘신데렐라’ 황유민 쇼케이스 펼쳐진다…상상인·한경 와우넷 출전

16일 양주 레이크우드CC서 열려

홍정민·이예원·방신실 첫 4승 도전

대상 1위 유현조 시즌 2승 출사표

지난 5일 막을 내린 LPGA투어 롯데 챔피언십에 스폰서 초청으로 출전해 우승한 황유민. 그는 16일 개막하는 KLPGA투어 상상인 한경 와우넷 오픈에 출전해 KLPGA투어 시즌 첫 승에 도전한다. AFP연합뉴스

올해 대회가 4개 밖에 남지 않은 상황에서 이 대회에서 우승하면 다승왕 뿐만 아니라 업치락뒤치락 하는 주요 개인상 경쟁에서도 우위를 점하게 된다.

홍정민은 상상인·한경 와우넷오픈 개막을 앞두고 “매 샷 집중하며 침착하게 2주 연속 우승과 통산 첫 시즌 4승에 도전하겠다”고 각오를 밝혔다.