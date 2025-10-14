충남 수산식품 기업, 독일 박람회서 395만 달러 계약

독일 아누가(ANUGA) 식품박람회장. 충남도 제공

충남도는 지난 4∼8일 독일 아누가(ANUGA) 식품박람회에서 지역 6개 기업이 395만 달러의 수출 계약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.