[단독] 이화영 전 변호인 “김현지와 소통은 사실”
이화영 전 경기도 평화부지사의 전 변호인이 쌍방울그룹 불법 대북송금 사건 1심 재판 당시 김현지 대통령실 제1부속실장으로부터 질책을 받고 교체됐다는 의혹 제기와 관련해 “소통했던 것은 사실”이라고 밝혔다.
이 전 부지사의 대북송금 사건 첫 변호인이었던 설주완 변호사는 14일 국민일보에 “질책이라는 단어가 주관적이긴 해서 뭐라 말씀을 드려야 할진 모르겠다”면서도 “당시에 김현지 보좌관(1부속실장)과 소통을 했던 것은 사실”이라고 말했다.
국회 법제사법위원회에서 이날 열린 법무부 국정감사에선 설 변호사가 대북송금 사건 1심 재판 당시 김 부속실장의 질책을 받고 교체됐다는 증언이 나왔다. 주진우 국민의힘 의원은 법무부 국정감사에 증인으로 출석한 대북송금 사건 담당 검사 박상용 전 수원지검 부부장검사(현 법무연수원 교수)에게 “중요한 제보를 하나 받았다. (이 전 부지사가) 설 변호사를 사임시키고 김광민 변호사를 새로 선임하는 과정에서, 당시 이재명 민주당 대표의 최측근이었던 김 1부속실장이 직접 챙겼다고 한다. 그런 사실이 있느냐”고 물었다.
박 부부장검사는 “설 변호사가 갑자기 사임해 (이유를) 물어보니, 김 부속실장에게 전화로 질책을 많이 받아서 더 이상 나올 수 없다고 했다”고 답했다.
주 의원은 이에 “이 사건은 이 대통령과 공범관계 문제가 되는 건”이라며 “공범관계의 최측근이 공범인 사람에 대해 변호사를 질책하고 따지고 자르라고 한 것은 그 자체로 증건 인멸이고 위증교사”라고 말했다. 주 의원은 페이스북에도 “진실이 터져나왔다”며 “공범 관계인 이 대통령에게 불리한 진술이 나오자 김 부속실장이 직접 나서 변호인을 갈아치우며 막은 것”이라며 “김 부속실장과 설 변호사를 증인으로 신청하겠다. 민주당이 막으면 자백하는 꼴”이라고 비판했다.
이 전 부지사는 설 변호사와 그 후임 변호사인 서모 변호사 사건 수임 당시 쌍방울의 방북비용 대납을 이 대통령에게 보고했다고 검찰 조사 과정에서 진술했었다. 다만 그는 두 변호사가 사임한 뒤엔 돌연 진술을 뒤집어 검찰 회유와 압박 탓에 허위 진술을 하게 됐다는 취지로 주장해왔다. 석연치 않던 진술 번복 과정에 이 대통령의 최측근인 김 부속실장이 관여했다는 의혹이 제기되면서 김 부속실장을 둘러싼 의문도 커질 전망이다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
