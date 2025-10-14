[단독] 이화영 전 변호인 “김현지와 소통은 사실”

이화영 전 경기도 평화부지사의 대북송금 사건을 수사했던 박상용 법무연수원 교수가 14일 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사에서 주진우 국민의힘 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

주진우 국민의힘 의원은 법무부 국정감사에 증인으로 출석한 대북송금 사건 담당 검사 박상용 전 수원지검 부부장검사(현 법무연수원 교수)에게 “중요한 제보를 하나 받았다. (이 전 부지사가) 설 변호사를 사임시키고 김광민 변호사를 새로 선임하는 과정에서, 당시 이재명 민주당 대표의 최측근이었던 김 1부속실장이 직접 챙겼다고 한다. 그런 사실이 있느냐”고 물었다.