경기도-연천군 ‘2029 연천 세계 구석기 엑스포’ 공동 개최
경기도와 연천군이 ‘2029 연천 세계 구석기 엑스포’ 공동 개최를 공식 선언했다.
김동연 경기도지사와 김덕현 연천군수는 14일 연천군 일원에서 민생경제 현장투어 ‘달달버스’를 진행하며 주민 100여명과 함께 지역 현안을 점검하고 의견을 청취했다.
김 지사와 김 군수는 전곡선사박물관에서 열린 개최 선언식에서 엑스포를 공동으로 추진하기로 뜻을 모았다.
연천군은 이미 타당성조사와 기본계획 수립 용역에 착수했으며, 이 결과를 바탕으로 국제행사 승인 절차를 진행할 계획이다.
경기도와 연천군은 향후 실무협의를 통해 기본계획 확정, 조직위원회 구성, 예산·인력·홍보 지원 등 세부 실행 방안을 마련할 예정이다. 경기도는 중앙부처 협의에도 적극 나선다.
이날 현장투어에서 김 군수는 청산면 복합커뮤니센터 건립 특조금 지원, 양원 소규모 배수지 건설, 도시가스 배관망 지원사업 도비 증액, 경기북부 제2동서횡단 철도망 확충 등 현안을 경기도에 건의했다.
김 지사는 연천소방서와 미산면·전곡읍 현장을 방문하며 소방학교 북부캠퍼스 건립 계획을 점검했다.
김 지사는 “연천 세계 구석기 엑스포는 학술·관광·교육·체험이 결합된 대한민국 대표 역사문화 축제가 될 것”이라며 “경기북부 문화·관광 발전의 주도적 역할을 기대한다”고 말했다.
김 군수는 “관광산업이 연천군의 미래 먹거리”라며 “구석기 문화의 세계적 가치를 알리고 국제행사를 성공적으로 치르겠다”고 밝혔다.
