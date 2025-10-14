경남도, 우즈베키스탄과 농업 인력 교류 본격화한다

박완수 경남도지사가 14일 베크조드 무사예프 우즈베키스탄 대외노동청장과 계절근로자 도입을 위한 업무협약을 맺고 있다. 경남도 제공

협약을 맺은 3개 시군은 법무부의 ‘외국인 계절근로자 프로그램 기본계획’에 따라 계절근로자 송출 및 관리, 근로조건 준수, 이탈 방지 등 이행사항에 대해 우즈베키스탄 측과 구체적인 협력을 약속했다.

경남도는 또 계절근로자의 지속적 증가에 대비해 ‘농업근로자 기숙사’를 올해 7곳으로 확대 마련할 계획이다.