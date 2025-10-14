산림청, ‘동서트레일’ 17개 구간 15일부터 시범운영
산림청이 15일부터 ‘동서트레일’ 55구간 중 17개 구간(244㎞)을 시범운영 한다고 14일 밝혔다.
충남 태안군~경북 울진군을 가로지르는 동서트레일은 총 55개 구간 849㎞로 구성돼 있다. 2023년 만들기 시작해 현재 17개 구간 244㎞가 조성이 완료됐다.
산림청은 내년까지 숲길 조성을 완료하고 2027년 전 구간을 개통할 예정이다. 전 구간 개통 이후에는 해외 관광객을 유치해 세계인이 찾는 대한민국 대표 장거리 트레일로 발전시킨다는 계획이다.
동서트레일에서 백패킹이 가능한 대피소를 사용하거나 출입이 제한된 52~55구간을 탐방할 경우에는 숲나들e 홈페이지를 통해 사전 예약해야 한다.
김인호 산림청장은 “동서트레일은 마을과 마을을 잇고 지역과 사람을 잇는 매개체”라며 “세계 어디에 내놓아도 자랑스러운 대한민국의 장거리 트레일이 될 수 있도록 만들겠다”고 말했다.
