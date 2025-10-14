시사 전체기사

산림청, ‘동서트레일’ 17개 구간 15일부터 시범운영

입력:2025-10-14 14:35
공유하기
글자 크기 조정
동서트레일 시범운영 안내지도. 산림청 제공

산림청이 15일부터 ‘동서트레일’ 55구간 중 17개 구간(244㎞)을 시범운영 한다고 14일 밝혔다.

충남 태안군~경북 울진군을 가로지르는 동서트레일은 총 55개 구간 849㎞로 구성돼 있다. 2023년 만들기 시작해 현재 17개 구간 244㎞가 조성이 완료됐다.

산림청은 내년까지 숲길 조성을 완료하고 2027년 전 구간을 개통할 예정이다. 전 구간 개통 이후에는 해외 관광객을 유치해 세계인이 찾는 대한민국 대표 장거리 트레일로 발전시킨다는 계획이다.

동서트레일에서 백패킹이 가능한 대피소를 사용하거나 출입이 제한된 52~55구간을 탐방할 경우에는 숲나들e 홈페이지를 통해 사전 예약해야 한다.

김인호 산림청장은 “동서트레일은 마을과 마을을 잇고 지역과 사람을 잇는 매개체”라며 “세계 어디에 내놓아도 자랑스러운 대한민국의 장거리 트레일이 될 수 있도록 만들겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“가짜입니다” 李 대통령이 직접 투자 권유하는 AI 영상 주의보
“제발 캄보디아 오지마, 한국인 몸값 제일 비싸” 한인선교사의 당부
[단독] 이화영 전 변호인 “김현지와 소통은 사실”
배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의”
李대통령 “부동산 가격 과대평가…일본처럼 될 가능성 높아”
금·은값 쭉쭉 오른다…금 4100달러 뚫고, 은파동 고점 돌파
자기 구하려 온 구급대원에 칼부림…만취 50대 현행범 체포
중랑천 물에 휩쓸려 실종된 중학생…이틀째 수색 계속
국민일보 신문구독