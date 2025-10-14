산림청, ‘동서트레일’ 17개 구간 15일부터 시범운영

동서트레일 시범운영 안내지도. 산림청 제공

충남 태안군~경북 울진군을 가로지르는

총 55개 구간 849㎞로 구성돼 있다. 2023년 만들기 시작해 현재 17개 구간 244㎞가 조성이 완료됐다.

산림청은 내년까지 숲길 조성을 완료하고 2027년 전 구간을 개통할 예정이다. 전 구간 개통 이후에는 해외 관광객을 유치해 세계인이 찾는 대한민국 대표 장거리 트레일로 발전시킨다는 계획이다.

동서트레일에서 백패킹이 가능한 대피소를 사용하거나 출입이 제한된 52~55구간을 탐방할 경우에는 숲나들e 홈페이지를 통해 사전 예약해야 한다.