김포도시관리공사 ‘경기가족친화 일하기 좋은 기업’ 재인증
유연근무제 확대·자녀양육 지원…근무자 만족도 높여
경기 김포도시관리공사는 ‘경기가족친화 일하기 좋은 기업’으로 재인증 받았다고 14일 밝혔다.
‘경기가족친화 일하기 좋은 기업’ 인증은 경기도와 경기도경제과학진흥원이 주관하는 제도로, 기업의 가족친화제도 운영 현황, 근로자의 만족도, 고용 안정성, 근무환경, 대외 이미지 등을 종합적으로 평가해 선정한다.
공사는 직원들의 일·가정 양립을 적극 지원하기 위해 유연근무제 확대, 출산 및 자녀양육 지원 제도 활성화 등을 도입하여 근무 만족도를 높여왔으며, 일과 가정이 조화를 이루는 근무환경 조성에 힘써왔다.
특히 사장 주도로 ‘CEO와 함께하는 문화소통행사’를 매월 개최해 애기봉 평화생태공원 관람 등 다양한 문화 활동의 기회를 제공하고, 부부 참여 프로그램과 숙박지원금 제도 등을 통해 직원과 가족이 함께하는 문화를 조성해 온 점이 높은 평가를 받았다.
이형록 사장은 “평소 직원들이 직장을 편하게 느낄 수 있도록 여러 방면에서 노력한 결과”라며 “앞으로도 일과 가정 어느 한 가지에도 소홀하지 않은 공사가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
