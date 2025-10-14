인천시교육청, 교육공무직원 663명 공개 채용
인천시교육청은 ‘올바로, 결대로, 세계로 성장하는 학생성공시대’를 함께 열어갈 교육공무직원 13개 직종 663명을 신규 채용한다고 14일 밝혔다.
이번 채용은 공정한 경쟁을 위해 1차 서류전형과 2차 면접시험을 블라인드 방식으로 진행한다. 서류와 면접 점수를 합산해 고득점자순으로 최종합격자를 선발한다.
응시원서는 15일 오전 9시부터 20일 오후 6시까지 시교육청 누리집에서 온라인으로 접수할 수 있다. 지원자는 기관 또는 지역을 구분해 1개 직종만 선택해 응시 가능하다.
최종합격자는 내년 1월 8일 발표된다. 합격자 배치는 내년 3월 1일부터 공립학교와 교육행정기관에 순차적으로 이뤄진다.
자세한 내용은 시교육청 누리집 ‘교육공무직원 시험공고’에서 확인할 수 있다.
