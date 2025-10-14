‘경기도 청년기본소득’ 15일부터 4분기 신청…‘학원 수강료’ ‘시험 응시료’ 경기도내 지역 제한 없어

대상은 10월 1일 기준 만 24세(2000년 10월 2일~2001년 10월 1일 출생) 청년이다. 신청 당시 경기도에 주민등록을 두고 3년 이상 연속 거주하거나 총 10년 이상 거주한 경우 신청할 수 있다.

외국인과 거주불명자, 청년기본소득 조례를 폐지한 성남시와 올해 관련 예산을 미편성한 고양시 청년은 제외된다.