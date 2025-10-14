롯데그룹 울산시민 우롱하나 복합환승센터 건립 백지화 파장
10년간 희망고문 울산역 복합환승센터 포기
롯데 지역사회 신뢰 회복 어려워
롯데그룹이 창업주의 고향인 울산에 한 약속 불이행으로 기업 이미지에 상당한 타격이 예상된다.
울산시는 KTX울산역에 복합환승센터 조성을 추진하던 롯데가 10년 만에 사업 철회를 공식 결정하고 통보를 받았다고 14일 밝혔다.
사업 주체였던 롯데울산개발은 지난 13일 금융감독원 전자공시시스템에 울산시 울주군 삼남면의 복합환승센터 토지 3만7732㎡와 주차장 시설물 등의 처분 내용을 담은 ‘비유동자산 처분결정’ 보고서를 공시했다.
매도가격은 2016년 울산도시공사로부터 매입했던 금액과 동일한 561억 2273만원이다. 롯데는 매입 당시 금액으로 되팔고 주차시설도 함께 반납한다.
KTX 울산역 복합환승센터 사업은 총 3125억원을 투입해 KTX 울산역세권 7만 5480㎡(롯데 소유 3만 7732㎡, 한국철도공사 소유 3만 7748㎡) 부지에 환승센터와 판매시설, 테마형 쇼핑몰 등을 조성하는 사업이다.
롯데울산개발은 지난 2015년 6월 울산시에 사업 제안서를 제출하며 사업이 본격화됐다. 처음 계획대로라면 2018년에 이미 영화관, 쇼핑몰 등을 갖춘 복합환승센터가 완공했어야 한다.
하지만 롯데는 낮은 수익성을 이유로 사업계획을 2차례 바꾼데 이어 2019년에는 주상복합아파트 건립 요구 등 수 차례 개발계획 변경, 조건부 사업 철회 파문 등으로 중단과 재개를 반복했다.
롯데그룹은 지금까지 울산에서 추진 중인 핵심 개발 사업중 울산역 복합환승센터 개발사업 외에도 울산강동 롯데리조트 개발사업도 제대로 이행하지 않고 있다.
이와함께 창업주의 고향 울산과 인연을 지속하겠다는 약속도 지켜지지 않고 있다. 롯데 측은 지난 2020년 ‘신격호재단’을 설립한 뒤 300억원을 투입해 롯데정밀화학 소유인 삼산·여천매립장 아트센터 건립을 검토하겠다 약속했지만 이부지는 거액을 받고 울산시에 매각했다.
2019년 국유지 무단 점유로 곤혹을 치른 롯데는 삼동 롯데별장을 사회에 환원하겠다는 약속도 감감무소식이다.
롯데그룹은 울산 내에서 화학업체와 유통·호텔업체를 포함해 8개 계열사 15개 사업장을 운영중이다. 울산에서만 매년 수십조원의 매출과 수조원의 영업이익을 거둬들이고 있다.
울산의 지역 정치권 관계자는 “롯데가 울산에서 벌이는 행태는 시민 편익보다는 울산 시민을 기만하며 기업 수익 극대화에만 초점을 맞추고 있다”고 지적했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
