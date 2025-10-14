삼성전자 3분기 ‘깜짝 실적’…영업익 12조, 매출 86조

서울 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

지난해 4분기 후 비메모리 분야는 3분기 연속 2조원 넘는 적자를 기록했는데, 파운드리 가동률이 상승하면서 적자 폭이 1조원가량으로 크게 감소한 것으로 추산된다.