나주영산강축제, 대한민국 대표 가을축제 자리매김…역대 최다 52만명 찾아

시민이 만들고 모두가 즐겼다…모든 세대 큰 인기



문화·생태·관광 융합…미래형 축제 모델 제시

‘2025 나주영산강축제’에 총 52만여 명에 달하는 방문객이 다녀갔다. 나주시 제공

전남 나주시는 영산강정원 일원에서 펼쳐진 ‘2025 나주영산강축제’에 총 52만여 명이 방문해 역대 최다 관광객 수를 기록했다고 14일 밝혔다.



‘영산강의 새로운 이야기, 지금 다시 시작 시즌 2’를 슬로건으로 지난 8~12일까지 5일간 펼쳐진 축제는 어린이와 어르신까지 남녀노소 모든 세대에게 큰 인기를 끌었다.



특히 꽃내음 가득한 가을 정취와 더불어 풍성한 체험프로그램, 볼거리와 함께 지역 자원을 연계한 통합 콘텐츠로 전국 각지 관광객을 끌어들이며 대한민국 대표 가을 축제로 자리매김했다.



개막일과 폐막일에는 대한민국을 대표하는 인기가수들의 축하공연과 드론라이트쇼, 불꽃쇼가 더해지며 수많은 방문객이 몰렸다. 마지막 날 진행한 ‘2025 나주마라톤대회’는 1만2000여명이 참가하면서 축제 열기를 정점으로 끌어올렸다.



축제는 ‘나주농업페스타’ ‘전남도 정원페스티벌’ ‘전국 나주 마라톤대회’를 하나의 행사로 통합해 진행하며 농업과 정원, 스포츠가 하나로 어우러진 복합문화축제로 지역 축제의 새로운 모델을 제시했다.



축제 마지막날 열린 ‘2025 나주마라톤대회’는 1만2000여명이 참가해 영산강변을 뛰며 축제 열기를 끌어올렸다. 나주시 제공

이번 축제에선 관람형 콘텐츠뿐 아니라 시민들이 직접 참여하는 체험형 프로그램을 강화하며 가족 단위 방문객들로부터 큰 호응을 얻었다.



올해 처음 선보인 ‘보드게임 나들이’는 아이들과 청소년뿐 아니라 보드게임을 좋아하는 어른들의 눈길까지 이끌며 축제장 내 새로운 명소로 떠올랐다.



어린이를 위한 직업 체험 ‘키자니아’와 어르신과 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘세시풍속 한마당’, 20개 읍면동 주민이 함께한 ‘읍면동 화합의 장’은 시민 참여 열기를 높였다.



이밖에도 인공태양 연구시설 유치 홍보관, 평생학습 홍보 체험관, 스탬프 투어 등 교육, 문화, 과학, 체험을 아우르는 다채로운 프로그램들이 축제의 품격을 높였다.



◇ 가을밤 수놓은 ‘영산강 뮤직 페스티벌’…고품격 음악 향연



축제 기간 매일 밤 영산강을 무대로 펼쳐진 ‘영산강 뮤직 페스티벌’은 수많은 방문객의 발걸음을 붙잡으며 축제의 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다.



이 무대에서는 트로트부터 뮤지컬, 클래식, 대중가요까지 다양한 장르의 문화 예술 공연이 이어졌다. 국내 최정상급 아티스트들의 출연으로 매회 큰 화제를 모으며 SNS와 지역 커뮤니티에서도 높은 관심을 끌었다.



개막 주제공연 창작뮤지컬 ‘왕후, 장화’, 트로트 가수들의 축하공연, 뮤지컬 배우들과 함께한 뮤지컬 빅쇼, 젊은 청년세대를 겨냥한 케이팝 콘서트, 모든 음악 장르가 어우러진 올어바웃뮤직, 박지현과 린이 장식한 폐막 축하공연까지 주무대 관객석은 물론 잔디광장까지 매일 밤 방문객들로 인산인해를 이뤘다.



가을밤 영산강의 정취 속에서 펼쳐진 음악 공연은 문화와 자연, 감성이 어우러진 축제의 백미로 손꼽히며 시민과 관광객들에게 단순한 공연 이상의 공감과 감동의 순간을 선사했다.



◇ 나주의 역사·문화 자산을 무대로 올린 전통과 현대의 감동



올해 축제에선 나주의 역사와 문화 자산을 활용한 특색 있는 공연도 다채롭게 펼쳐져 관람객들의 큰 관심을 모았다.



나주시립국악단의 마당극 ‘나주삼색유산놀이’는 나주의 전통예술과 민속을 현대적으로 재해석한 창작 공연으로 남도의 멋과 흥을 돋웠고 전통의 가치를 현대적으로 되살리며 나주의 정체성을 담은 대표 콘텐츠로 자리매김했다.



또한 지역민의 삶과 공동체 문화를 고스란히 담아낸 지역 향토 문화유산 ‘동강 봉추 들노래’, 천연염색의 전통 기법에 현대 패션을 결합한 ‘천연염색 패션쇼’ 등은 지역 고유의 문화유산을 무대 예술로 승화시키며 다른 지역에서는 쉽게 볼 수 없는 감동을 선사했다.



◇ ‘영산강주제관’, 체험형 콘텐츠 선보이며 큰 주목



영산강의 역사, 생태, 문화를 주제로 한 ‘영산강주제관’은 축제의 상징적 공간으로 단순한 전시를 넘어 스토리텔링 기반의 체험형 콘텐츠를 선보이며 큰 주목을 받았다.



축제의 핵심 키워드 ‘영산강’을 중심으로 구성한 주제관은 영산강의 과거와 미래까지 흐름을 한눈에 조망할 수 있도록 구성했고 나주의 정체성과 축제의 중심 가치를 시각적, 체험적으로 풀어낸 대표 콘텐츠로 올해 처음 선보여 방문객들의 발길을 이끌었다.



특히 학생과 가족 단위 방문객의 큰 호응을 얻으며 영산강의 가치를 전달하는 대표 상징 공간으로 단순한 즐길 거리 중심의 행사가 아닌 도시의 뿌리와 정체성을 탐색하는 진정성 있는 축제임을 보여줬다.



윤병태 시장이 농업인들과 함께 특산물 판촉 행사에 참여하고 있다. 나주시 제공

◇ 먹거리 장터·친환경 축제장…지역경제 활성화



축제장 내 ‘영산강 미식관’, 푸드트럭은 다채로운 메뉴와 먹거리로 방문객들의 입맛을 사로잡았다.



‘나주농업페스타’는 지역 농특산물 직거래 장터를 운영해 생산자와 소비자가 직접 소통하며 나주 농산물의 우수성을 널리 알리는 계기를 마련하는 자리가 됐다.



지역 상권 활성화를 위한 ‘행운소비 즉석복권 이벤트’도 축제 방문객의 소비를 지역 상권으로 유도하고 혁신도시, 원도심, 남평, 영산포 등 권역별 균형 있는 소비 활성화를 꾀하며 소비를 촉진하는 참신한 기획으로 주목받았다.



축제장에서는 다회용기 사용이 본격적으로 정착되며 친환경 축제장으로서의 면모를 더욱 강화했다.



푸드트럭과 영산강 미식관 등 모든 먹거리 부스는 전용 회수, 세척 시스템을 통해 다회용기를 수거하고 재사용했다. 축제장을 찾은 방문객들도 자발적으로 분리수거와 회수에 동참하며 성숙한 시민의식을 보여줬다.



이는 지속 가능한 지역 축제 모델을 실현하기 위한 의미 있는 변화로 앞으로도 나주시는 친환경 정책을 축제 전반에 확대 적용해 나갈 계획이다.



◇또 다른 볼거리 ‘영산강 횡단보행교’…방문객 호평



나주영산강축제의 볼거리 중 하나인 ‘영산강 횡단보행교’는 이번 축제에서 더욱 눈부신 변화를 선보였다.



영산강 둔치 체육공원과 축제장을 연결하는 임시 부교로 축제의 주요 동선으로 관람객들의 발길을 이끌며 나주영산강축제에서만 만날 수 있는 특별한 이동형 프로그램으로 자리매김했다.



올해는 단순한 이동 통로를 넘어 보행교를 음악과 조명을 결합해 감성 공간으로 연출하며 많은 호평을 받았고 축제장으로 오는 길에 조성된 억만 송이 코스모스 단지는 방문객들의 발길을 멈춰 세우며 포토존 역할을 톡톡히 해냈다.



축제장을 찾은 한 관광객은 “화려한 자연경관을 직접 보며 영산강을 건널 수 있는 황홀함은 영원히 기억될 것 같다”며 탄식을 자아냈다.



◇ 영산강정원으로 문화의 꽃 피운 정원도시 나주



이번 축제의 주무대가 된 영산강정원은 정원도시 나주의 정체성을 품은 공간으로 자연과 문화가 어우러진 힐링의 장으로 완성됐다.



들섬과 정원에 조성된 억만 송이 코스모스로 장식한 꽃단지, 연꽃 데크길, 예술 설치작품은 관광객에게 쉼과 감동을 동시에 선사했다.



축제가 끝난 이후에도 영산강정원 일원에서 오는 10월 29일까지 이어지는 ‘전라남도 정원페스티벌’과 함께 가을 나들이 명소로 자리매김하고 있다.



◇ 자연과 사람 잇는 대한민국 대표 가을 축제로 우뚝



‘2025 나주영산강축제’는 지역의 문화 자산과 산업, 시민 참여를 유기적으로 결합해 단순한 행사를 넘어선 ‘지역문화 플랫폼’으로 거듭났다.



농업과 정원, 지역 경제, 시민 교육, 미래 산업 홍보까지 다양한 분야를 유기적으로 결합한 이번 축제는 ‘지역성과 대중성의 성공적인 접점’이라는 평가 속에 새로운 가능성을 열었다.



윤병태 시장이 축제 폐막식에서 시민과 나주를 찾은 관광객들에게 감사를 표하며 인사말을 하고 있다. 나주시 제공

윤병태 나주시장은 “시민과 전국 각지에서 나주를 찾아오신 관광객들께 진심으로 감사드리고 뜨거운 성원에 힘입어 축제가 아름답게 막을 내렸다”며 “영산강정원은 앞으로 대규모 문화 행사 개최 장소로 활용해 시민과 관광객이 찾는 명품 힐링 명소로 발전시키겠다”고 말했다.



이어 “보이지 않는 곳에서 애써주신 경찰, 소방, 사회기관단체, 자원봉사자, 260여개 부스 운영진, 무대 스태프, 공직자까지 모두의 헌신으로 성공적으로 축제를 마쳤다”면서 “미흡한 부분들을 보완해 ‘2026 나주영산강축제’도 더 새롭고 풍성하게 준비해 새로운 영산강 르네상스 시대 나주를 만들겠다”고 강조했다.



나주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



