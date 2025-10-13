“트뤼도 전 캐나다 총리와 케이티 페리, 美 요트서 애정행각”
열애설이 불거졌던 쥐스탱 트뤼도(53) 전 캐나다 총리와 미국 팝스타 케이티 페리(40)가 미국 해안의 요트에서 데이트를 즐기며 키스와 포옹을 하는 모습이 포착됐다고 영국과 미국 매체들이 12일(현지시간) 전했다.
영국 일간 데일리메일은 이날 트뤼도 전 총리와 페리가 캘리포니아 샌타바버라 해안의 요트 위에서 서로 껴안고 입맞춤하는 모습이 담긴 사진을 공개했다.
이어 미국 피플지와 폭스뉴스 등 다수의 매체가 뒤따라 해당 사진을 게재하며 두 사람이 열애 사실을 “공식 인증했다”고 풀이했다.
피플지는 페리의 대변인에게 논평을 요청했으나 즉각적인 답변을 받지 못했고, 트뤼도 전 총리의 대변인은 논평을 거부했다고 전했다.
두 사람의 열애설은 지난 7월 말 캐나다 몬트리올에서 함께 저녁 식사를 하는 모습이 미 연예매체 TMZ에 포착되면서 불거졌다. 이어 며칠 후에는 트뤼도 전 총리가 페리의 캐나다 콘서트장을 찾은 모습이 포착되기도 했다.
당시 페리는 할리우드 배우 올랜도 블룸과 결별한 지 한 달가량 지난 시점이었다.
2015년부터 9년 넘게 캐나다를 이끈 트뤼도 전 총리는 지난 3월 총리직에서 물러났다. 방송 진행자 출신의 전 부인 소피 그레구아르와는 2023년 8월부터 별거 중이다.
