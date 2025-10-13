[단독] 스타트업 키우라고 혈세 줬더니 갑질·독소조항 극성…정책펀드 난맥상

모태펀드 투자계약 불공정 조항, 스타트업 성장에 ‘장애물’

스타트업 대표 ‘과도한 지분 요구·채권형 전환 갑질 관행’ 토로

이재관 의원 “투명한 공공투자 환경 구축해 불공정 예방 필요”

올해 1월 코리아크래프트비어를 상대로 1심 판결에서 투자계약서상 '독소조항'을 넣었다는 이유로 손해배상 소송에서 패소한 HB인베스트먼트. HB인베스트먼트 홈페이지 캡쳐

유망한 벤처기업의 성장을 촉진하기 위해 조성된 정부의 정책펀드가 오히려 벤처기업의 성장을 저해하는 것으로 나타났다. 기한 내 상장하지 못하면 오히려 투자사에게 수십억대 손해배상을 요구하는 등 벤처기업에게 무리한 독소조항으로 투자계약을 맺기 때문이다. 그러나 이러한 불공정한 투자가 최근 급증하고 있음에도 실효성 있는 정부 제재가 이뤄지지 않고 있다.

국가 예산으로 스타트업 기업들을 키우기 위해 조성된 기금이다. 그런데 국가 예산을 받은 중간 투자자들이 불공정한 독소 조항을 투자 계약에 끼워넣음으로써 오히려

의 성장을 방해하고 있는 셈이다.

2022년 말까지 IPO(기업공개)를 완료하지 못하면 원금과 함께 연복리 20%의 손해배상금을 지급한다”는 계약 조건이 근거였다.

이재관 더불어민주당 의원이 지난달 22일 산업통상자원중소벤처기업위원회 법안소위에서 법안을 심사하고 있다. 이날 산자위는 소상공인 기준을 개편하는 소상공인특별법 개정안을 심사했다. 이 의원실 제공

“투자사의 불공정 투자행위로 스타트업의 성장을 가로막지 않도록 제도적 보완을 통해 벤처투자시장 활성화를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.