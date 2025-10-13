트럼프 “시진핑과 관계좋아…중국 도우려는 것”

“그는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지”라고 덧붙였다.

중국이 희토류 수출 통제 강화에 오는 11월 1일부터 중국산 전 품목에 추가 100% 관세를 부과하겠다고 맞대응에 나섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 이스라엘로 가기 위해 워싱턴DC 인근의 앤드루스 공군기지에서 에어포스원(대통령 전용기)에 탑승하고 있다. AFP연합뉴스

미중 양국은 지난 4월 서로 100%를 넘는 초고율 관세로 ‘관세 전쟁’을 벌이다 고위급 협상을 이어오며 소강 상태를 맞았었다. 그러나 ‘희토류’로 다시 무역 갈등이 본격화할 우려가 제기됐다.

“나는 우리가 중국과 잘할 수 있다고 생각한다. 시 주석과 좋은 관계를 갖고 있다”며 “그는 매우 강인하고 똑똑한 사람이다. 중국의 훌륭한 지도자다”고 말했다.

‘11월 1일 중국에 100% 추가 관세부과’ 계획과 관련한 질문에 트럼프 대통령은 “지금은 그렇다. 어떻게 될지 보자”고 말했다. 또 “

협상의 여지가 있다는 점을 시사했다.