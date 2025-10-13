트럼프 “美, 중국 해치지 않고 돕기 원해”…갈등 재점화 속 ‘치고 빠지기’

트럼프 소셜미디어에 “중국에 대해 걱정마라. 다 잘 될 것”

이스라엘 가는 길도 “시진핑과 관계 좋아”

밴스 부통령 등 행정부 인사들도 대화 여지

그는 매우 강인한 사람이고 매우 똑똑한 사람이다. 중국의 훌륭한 지도자”라고 덧붙였다.

11월 1일은 나에게 아주 먼 미래와 같다. 다른 사람들에겐 임박한 시점 같겠지만 내게 11월 1일은 먼 미래처럼 느껴진다”며 아직 협상 시간이 남아 있다는 점을 강조했다.

앞으로 몇 주간 우리는 중국이 우리와 무역 전쟁을 시작하고 싶은지, 아니면 정말로 이성적으로 행동하고자 하는지 제대로 파악하게 될 것이다. 난 중국이 이성적인 길을 택하기를 바란다”고 말했다.