시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2025년 10월 13일)

입력:2025-10-13 05:31
공유하기
글자 크기 조정

10월 13일 월요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 17.0도, 인천 17.0도, 수원 18.0도, 춘천 15.0도, 강릉 15.0도, 청주 19.0도, 대전 18.0도, 전주 20.0도, 광주 19.0도, 대구 19.0도, 부산 20.0도, 제주 22.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 18.0도, 인천 19.0도, 수원 19.0도, 춘천 16.0도, 강릉 17.0도, 청주 21.0도, 대전 22.0도, 전주 25.0도, 광주 26.0도, 대구 22.0도, 부산 26.0도, 제주 27.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지귀연 “진행 재판 해명 요구 부적절”… 국감 불출석 밝혀
관세도 버거운데 희토류 싸움까지… 먹구름 짙어지는 韓 수출
돈줄 더 마르나… 은행들 벌써 대출 목표 초과에 추가 규제까지 예고
한덕수·이상민 이어 박성재… ‘스모킹 건’ 된 계엄일 CCTV
美 본토 타격 신형 화성-20형 첫 공개… 핵무력 과시한 김정은
[단독] ‘尹 네덜란드 국빈 방문’ 때 차량 엔진·왕궁 승강기 크기 요청했다
[단독] 종합소득은 비슷해도… 배당소득자가 사업소득자보다 세 부담 최소 1.4배 크다
[단독] 수도권 매립장 잔여용량 5년새 반토막… ‘쓰레기 대란’ 우려
국민일보 신문구독