제주 마라도 해상서 27명 탄 어선 불…2명 화상·4명 부상
어선 기관실에서 폭발 일어난 뒤 화재 발생
제주 마라도 해상에서 선원 27명이 탄 어선의 기관실에서 폭발이 일어난 뒤 화재가 발생했으나 인근 어선에 의해 승선원 전원 구조됐다.
12일 서귀포해양경찰서 등에 따르면 이날 새벽 3시52분쯤 서귀포시 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 부산선적 대형선망 A호(129t·승선원 27명)에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.
이 불로 40대 선원 A씨 등 2명이 얼굴과 팔 부위에 화상을 입었다. 또 70대 선원 B씨 등 4명이 연기 흡입으로 제주 시내 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
해경은 함정 5척 등을 사고 현장에 급파해 소화포 등을 이용, 진화작업을 벌이고 있다.
해경은 항해 중 기관실에서 펑하는 소리가 들리며 불길이 시작됐다는 선원들의 진술을 토대로 정확한 경위를 조사할 예정이다.
