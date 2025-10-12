시사 전체기사

제주 마라도 해상서 27명 탄 어선 불…2명 화상·4명 부상

입력:2025-10-12 13:32
공유하기
글자 크기 조정

어선 기관실에서 폭발 일어난 뒤 화재 발생

12일 오전 3시52분쯤 서귀포시 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 불이 난 선박의 화재를 진압하는 모습. 서귀포해양경찰서 제공

제주 마라도 해상에서 선원 27명이 탄 어선의 기관실에서 폭발이 일어난 뒤 화재가 발생했으나 인근 어선에 의해 승선원 전원 구조됐다.

12일 서귀포해양경찰서 등에 따르면 이날 새벽 3시52분쯤 서귀포시 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 부산선적 대형선망 A호(129t·승선원 27명)에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

이 불로 40대 선원 A씨 등 2명이 얼굴과 팔 부위에 화상을 입었다. 또 70대 선원 B씨 등 4명이 연기 흡입으로 제주 시내 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

해경은 함정 5척 등을 사고 현장에 급파해 소화포 등을 이용, 진화작업을 벌이고 있다.

해경은 항해 중 기관실에서 펑하는 소리가 들리며 불길이 시작됐다는 선원들의 진술을 토대로 정확한 경위를 조사할 예정이다.

서귀포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경기 가평 횟집 화재...운영하던 일가족 4명 숨져
“잘가라, 하늘나라에서…” 그룹 파이브 장해영, 암투병 중 사망
美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세
정장 입고 줄 선 2030… ‘괴담출근’ 신드롬
악몽 같던 160일간의 ‘캄보디아 감금’… 한국인 2명 극적 구조
[작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상)
비트코인, 고래들도 못 피한 청산…미중 긴장에 약세 지속﻿
“100% 추가 관세” VS “희토류 통제”…트럼프·시진핑 ‘경주 빅딜’ 흔들
국민일보 신문구독