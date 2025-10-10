시사 전체기사

대법, 16일에 최태원·노소영 이혼 소송 상고심 선고

입력:2025-10-10 18:44
수정:2025-10-10 18:46
2심 “최태원, 노소영에 1조3808억원 재산분할”

최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장. 뉴시스

역대 최대 규모의 재산분할이 걸린 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 사이의 이혼 소송의 대법원 선고가 오는 16일 나온다. 최 회장이 노 관장에게 재산분할로 1조3808억원, 위자료로 20억원을 지급하라고 판결한 2심 결과가 그대로 이어질지가 관심사다.

10일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 최 회장과 노 관장의 이혼 소송 상고심 선고기일을 오는 16일로 잡았다.

해당 소송은 1·2심 사이 엇갈린 결론이 관심을 모았던 사건이다. 1심은 노 관장 몫의 재산분할 액수를 665억 원으로 정했다. 최 회장이 보유한 SK그룹 주식이 최 회장 선대로부터 증여·상속된 ‘특유 재산’(혼인 전부터 가진 고유 재산)인만큼 재산분할 대상이 아니라는 판단이었다.

2심 판단은 달랐다. 2심은 최 회장의 주식 매입 자금이 노태우 전 대통령의 비자금으로부터 비롯된 것이고 SK그룹 주가 상승에 ‘정경유착’이 기여한 만큼 노 전 대통령의 딸인 노 관장의 기여가 있었다고 판단했다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

