연수구, 민선 8기 3년간 대외 수상 129건 휩쓸어

인천 연수구청 전경. 연수구 제공

연도별로 민선 8기가 시작된 2022년 하반기(7∼12월)에는 행정안전부 주관 재난관리평가에서 5년 연속 우수기관으로 선정돼 국무총리상을 받는 등 안정적인 위기 대응 체계를 입증했다. 공공하수도침수예방사업에서는 인천시 1위를 기록하는 등 성과를 냈다.

보건복지부의 지역사회보장계획 시행결과 평가에서는 최우수상을 받았으며, 고용노동부의 전국 지방자치단체 일자리대상과 기획재정부의 통계 업무 진흥유공에서도 높은 점수를 받는 등 총 26개의 상을 받았다.

한국지방자치경쟁력지수(KLCI)에서는 5년 연속 경영성과 1위를 차지하며 행정 효율성을 전국 최고 수준으로 끌어올리는 등 총 31개의 수상 기록을 달성했다.

재난관리와 안전관리 분야에서 역시 재난관리평가와 안전한국훈련 평가 등의 우수기관으로 꾸준히 선정되며 안전 행정을 선도하는 도시로 자리 잡았다.