특검, ‘불출석’ 한학자 통일교 총재 추가조사 없이 구속기소 가능성

건강 문제로 특검 소환 불응

기소 시점은 추석 연휴 직후인 10일 유력

윤석열 정권과 통일교가 연관된 '정교유착 국정농단' 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 지난달 22일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

23일 구속영장 발부로 서울구치소에 수용된 한 총재는 24일 4시간30분가량, 29일에는 10시간20분가량 연이어 조사받았다.