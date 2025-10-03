‘돌격대장’황유민, 10언더파 몰아쳐 LPGA 롯데 챔피언십 선두

공동 2위 그룹에 3타 앞서

윤이나 7타 줄여 공동 8위

3일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬의 호아칼레이CC에서 열린 LPGA투어 롯데 챔피언십에서 10언더파 맹타를 휘둘러 단독 선두에 자리한 황유민이 자신의 스코어카드를 들고 포즈를 취하고 있다. 대홍기획

올 시즌을 마친 뒤 LPGA투어 퀄리파잉(Q) 시리즈 도전을 선언한 황유민은 이번 대회에서 우승하면 Q 시리즈를 치를 필요 없이 바로 LPGA 투어 직행 티켓을 손에 넣게 된다.