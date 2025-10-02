‘2연패 도전’김아림, 롯데 챔피언십 첫날 공동 5위…“남은 라운드서 최선다하겠다”

8언더파 선두 이와이 2타 차 추격

박성현과 황유민 3타차 공동 8위

2일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이CC에서 열린 LPGA투어 롯데 챔피언십 1라운드에서 6타를 줄여 공동 5위에 자리한 김아림이 5번 홀에서 신중하게 퍼팅 라인을 읽고 있다. 대홍기획

김아림은 2일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이CC(파72·6566야드)에서 열린

1라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 골라 잡아 6언더파 66타를 적어냈다.

김아림은 “전반 9개 홀에선 그린을 잘못 읽었다”라며 “후반부엔 이 부분을 조정했고 퍼트가 좋아지면서 타수를 줄일 수 있었다”고 말했다.

젠페이윈(대만)과 가브리엘라 러플스(호주), 하타오카 나사(일본)가 나란히 7타씩을 줄여 공동 2위 그룹을 형성했다.