쿠팡 연중무휴 배송에 택배기사들 “황금연휴는 그림의 떡”

택배사들 대부분 추석 전후 쉬는데

정상 배송은 쿠팡이 유일

택배기사들 “하루 쉬면 물량 산더미”

서울의 한 쿠팡 캠프에 주차된 배송차량 모습. 연합뉴스

대부분의 택배사가 추석 전후 최소 3일 이상 배송 중단을 선언했지만, 쿠팡은 연휴 기간에도 정상 운영 방침을 고수하고 있기 때문이다. 황씨는 5일

“쉬려면 용차(외부 택배기사) 비용을 직접 부담해야 해 명절에도 결국 근무를 선택할 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “연휴 근무가 이제는 당연시되는 분위기라 가족과 함께하는 시간이 사치처럼 느껴진다”며 씁쓸한 표정으로 말했다.

CLS 관계자는 “CLS는 주 7일 배송 체제를 원활히 운영하기 위해 일반 택배사들보다 먼저

‘백업 기사’ 제도를 도입한 바 있다”며 “위탁 배송 기사들 가운데 일정 비율이 평일·휴일을 가리지 않고 원할 때 휴무를 취할 수 있도록 하고 있다”고 말했다.