“추석마다 손 부끄러워”…‘돌봄 최전선’ 지역아동센터, 명절수당도 못 받는다

연합뉴스

“명절만 되면 괜히 박탈감이 밀려와요. 추석을 앞두고 아이들 먹일 전을 부치는데, 명절수당도 제대로 못 받는 현실에 ‘손이 부끄럽다’는 생각이 들더라고요.”

전북 군산 지역에서 지역아동센터를 운영 중인 채현주(54) 센터장의 말이다.