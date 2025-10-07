측근 논란만 키운 김현지 깜짝 인사…국감 출석 논란까지 확산

국감 증인 채택 논란 이후 총무비서관→부속실장 이동

총무비서관과 달리 부속실장은 국회 출석 관례 없어

여권 내부에서도 “나온다” “안 나와야” 전망 엇갈려

김현지 대통령실 부속실장. 연합뉴스

‘국감 출석’이 싫었다? 지방선거 출마?



국회 예산결산특별위원회 결산소위에 김 1부속실장 대신 류덕현 재정기획보좌관이 대신 출석하면서 문제가 커지기 시작했다. 총무비서관은 이명박정부 첫해인 2008년을 제외하고는 매년 결산소위에 출석해왔다. 대통령실의 안살림을 담당하는 직책이기 때문에 결산 내역에 대해 답할 책임이 있는 자리이기 때문이다.

증인 출석 여부가 이슈가 된 직후 1부속실장으로 자리를 옮기면서 논란이 더욱 커졌다. 대통령을 지근거리에서 모시는 1

부속실장이 국감에 증인으로 출석한 전례가 없기 때문이다. 관례적으로 국회에 출석해오던 총무비서관 자리에서 관례적으로 출석하지 않아도 되는 자리로 옮긴 셈이다. 관례에 따라 출석하라는 야당의 지적에 대해 ‘관례에 따라’ 출석하지 않는다고 답할 수 있는 상황이 됐다.

끝나지 않은 국감 출석 논란



여권 내부에서도 엇갈린 의견



1부속실장 인사로 국감 출석 이슈가 더욱 커지자 여권이 대대적으로 여론 관리에 나선 모습이다. 우상호 정무수석은 1일 공개된 한겨레 신문과의 인터뷰에서 ‘1부속실장은 국감에 출석하지 않는 게 관례이고, 더불어민주당도 출석 요구에 동참해야 할 텐데’라는 질문에 “100% 출석한다”고 답했다.