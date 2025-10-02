시사 전체기사

머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어

입력:2025-10-02 06:35
일론머스크. AP뉴시스

미국 전기차업체 테슬라 주가가 연일 상승세를 타면서 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 자산 가치가 5000억달러(약 702조원)를 넘어선 것으로 집계됐다.

미 경제매체 포브스는 1일(현지시간) 머스크가 이날 사상 최초로 5000억달러 자산 보유 기록을 세웠다고 전했다.

포브스에 따르면 머스크의 자산 가치는 지난해 12월 사상 처음으로 4000억달러를 넘어선 데 이어 1년도 채 지나지 않아 5000억달러를 넘어섰다.

포브스는 이날 오후 테슬라 주가가 약 4% 상승하며 머스크의 자산 가치를 약 93억 달러(약 13조원) 불어나게 했다고 전했다.

머스크가 보유한 테슬라 지분 12%의 가치는 현재 1910억달러(약 268조원)에 달한다고 포브스는 설명했다.

테슬라 주가는 지난달 26일부터 나흘 연속 올라 이날 459.46달러에 마감했다. 장 중 한때는 462.29달러(3.95%↑)까지 올랐다가 상승 폭을 일부 줄여 종가 기준 3.31% 상승률을 기록했다.

테슬라의 올해 연중 주가 상승률은 21%를 넘어섰고, 연중 최저점을 찍었던 지난 4월 초순과 비교하면 2배 넘게 뛰었다.

머스크는 로보(무인)택시와 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇 개발에 중점을 두면서 투자자들에게 장밋빛 미래를 제시하고 있다.

또 미 연방 정부의 전기차 세액공제(보조금) 폐지로 향후 전기차 판매에는 다소 먹구름이 드리워졌지만, 지난 9월 말 혜택 종료를 앞두고 전기차 구매자들이 몰리면서 테슬라의 3분기 전기차 판매 실적은 호조를 기록한 것으로 추정되고 있다.

머스크는 테슬라 외에도 우주기업 스페이스X의 지분 약 42%(1680억달러 상당)를 보유하고 있다. 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)와 AI 스타트업 xAI를 합병한 회사의 지분 약 53%(600억달러 상당)도 갖고 있다.

이런 속도를 유지한다면 머스크는 2033년 3월 전에 세계 최초의 조만 장자(trillionaire)가 될 수 있다고 포브스는 전망했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

