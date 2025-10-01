LPGA 메이저 챔프vs코리안 시스터스…BMW레이디스 챔피언십서 격돌

16일부터 나흘간 해남 파인비치 골프링크스서 열려



국내 유일의 LPGA투어 대회 BMW레이디스 챔피언십이 오는 16일부터 나흘간 전남 해남군 파인비치골프링크스에서 열린다. 작년 대회 마지막날 18번홀 그린을 애워쌀 정도로 매년 많은 갤러리가 대회장을 찾는다. 대회조직위

여기에 부활 조짐을 보이고 있는 전인지(31·KB금융그룹)와 박성현(31), 이정은(29·대방건설) 등이 초청 선수 자격으로 출전한다. ‘오렌지걸’최운정(35)은 출산 이후 이번 대회를 통해 LPGA 복귀 무대를 갖는다. 아마추어 국가대표 오수민(신성고)은 작년에 이어 2년 연속 출전한다.