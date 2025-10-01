“죽은 척 버텨”…곰에게 머리 물린 임신부 기적의 생존
중국에서 한 임신부가 곰에게 습격을 당했으나, 죽은 척하며 버틴 끝에 생존해 화제가 되고 있다.
1일 중국 현지매체 극목신문에 따르면 지난달 7일 중국 서부 칭하이성 위수시에서 소를 몰고 집으로 돌아가던 샤오칭(가명)이 곰에게 공격을 당했다.
그는 4~5m 뒤에 흑곰 한 마리가 있다는 걸 알아챘지만, 대응하기엔 이미 한발 늦었다. 곰은 울부짖으며 순식간에 달려들었다. 흑곰은 시속 48~58㎞로 달릴 수 있다.
곰은 샤오칭 머리와 얼굴을 물어뜯었고, 오른쪽 눈과 왼쪽 귀에서 피가 줄줄 흘렀다. 그러나 샤오칭은 순간적으로 땅에 누워 죽은 척하며 숨을 멈췄다.
곰은 발톱으로 그의 팔을 한 번 건드려 보더니 별다른 반응이 없자 자리를 떴다고 한다.
샤오칭은 근처에 있던 목동들의 도움을 받아 사고 현장에서 몇백m 거리에 있는 집으로 돌아갔다. 하지만 상태가 심각했다. 오른쪽 눈은 전혀 보이지 않았고, 얼굴은 퉁퉁 부었다.
그는 목축 생활을 하는 시골에 살고 있었기 때문에 가까운 병원에서는 제대로 된 치료를 받을 수 없었다고 한다.
이에 샤오칭 남편은 차량을 몰아 40시간 거리에 위치한 시안시 인민병원 응급실로 갔다. 안압에 영향이 생길 수 있다는 우려 때문에 비행기는 타지 않았다.
진료 결과 샤오칭 머리엔 개방형 상처가 여러 개 생겼고, 오른쪽 안구는 떨어져 나왔다. 왼쪽 귓바퀴와 외이도가 찢어지고 고막에 천공도 생겼다.
임신 14주차였던 샤오칭은 지난 9일 태아에 끼칠 위험을 무릅쓰고 6시간에 걸친 수술을 감행했다. 그는 중환자실에 옮겨졌다가 지난 18일 퇴원했다.
수술 후 경과는 괜찮은 편이고 태아도 무사하나 오른쪽 눈 시력은 회복하기 힘든 것으로 전해졌다.
그의 남편은 치료비는 당국 정책에 따라 90% 이상 환급 받을 예정이지만, 후속 치료를 위해 시안시에 머무르면서 발생하는 비용 등으로 인해 큰 부담을 겪고 있다고 극목신문에 밝혔다.
남편은 하루 200위안(약 3만9000원)가량을 벌고, 샤오칭은 소를 돌보며 생계를 꾸려왔다고 한다.
남편은 곰 발톱 아래에서 부인과 아이가 살아남았다며 “아이를 절대 포기하지 않을 것”이라고 말했다.
