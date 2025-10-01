우상호 “김현지, 국감 100% 출석…실세는 강훈식”

김현지 대통령실 제1부속실장. 연합뉴스

정부 출범 초기에는 아무 시스템이 없으니까 김 비서관이 행정관 등 인선을 주도했다”면서도 “한 달 뒤부터는 강훈식 비서실장 체제로 다 정리됐다”고 주장했다.

당은 대통령의 의견을 존중하고 대통령실은 당에서 하는 모든 일에 간섭하지 않는다는 원칙을 세웠다”며 “지지층을 주로 의식해서 개혁 과제 중심으로 끌고 가야 하는 당의 입장을 이해하고 대통령은 국민 전체를 상대로 국정을 책임져야 하는 입장이기 때문에 차이가 날 수밖에 없다는 점을 인정하기로 룰을 정한 것”이라고 설명했다.

이어 “당장은 삐걱거리는 것처럼 보일지 모르지만 멀리 보면 이게 당정 관계 악화를 막는 길”이라고 강조했다.

이 대통령과 정 대표 관계는 아주 좋다”며 “이 대통령은 8월 당대표 선거 때 전혀 관여하지 않았고 ‘당 대표 할 때 정청래 수석 최고위원과 협조가 잘 됐다’는 말씀도 하신다. 만약 대통령이 불편하게 느낀다면 나한테 ‘정 대표 왜 그래요?’ 할 텐데 한 번도 그런 적 없다”고 말했다.